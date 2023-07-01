Anadolu Otoyolu'nda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.