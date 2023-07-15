Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada bir kamyonet yan yattı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından otoyolda uzun süre trafik oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı

SAKARYA - Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyonet yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken otoyolda kilometrelerce trafik oluştu.

Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişi Kurtköy Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada Ö.C. idaresindeki 34 CJD 384 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.