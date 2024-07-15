Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Yongalık mevkisinde Erdal Y. idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Savrulan araç bariyeri aşarak yaklaşık 30 metre şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtakiler Yeter K. ve Filiz Y. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Filiz Y'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, sürücü ile Yeter K.'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Filiz Y.'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.