Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza sonucu ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kazım Karakaş (60) idaresindeki 34 VOY 55 plakalı otomobil, Derince mevkisinde Y.E.Y. yönetimindeki 34 CNL 451 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, bariyeri aşıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi, diğer araçta bulunan yaralı T.C. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.