Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli geçişinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza sonucu ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.