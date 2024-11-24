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Anadolu Otoyolu'nda Kar Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanmaya Başladı

Anadolu Otoyolu'nda Kar Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanmaya Başladı
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Bolu kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle anayol ulaşıma kapandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında İstanbul yönü kontrollü olarak tekrar açıldı; Ankara istikametinde ise trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki İstanbul yönünde trafik kontrollü sağlanmaya başladı.

Otoyolun Cankurtaran mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma yüzünden yaşanan hasarlı trafik kazaları, yolda kalan veya kayan araçlar nedeniyle ulaşım çift yönlü durmasının ardından ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karayolları ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda yolun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı. İstanbul yönünde ulaşım kontrollü sağlandığı yolun Ankara istikametinde trafiğin normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlara, Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ve ilgili kuruluşlarca yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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