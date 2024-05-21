Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda kamyonun damperi uyarı levhasına çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesiminde sıcak asfalt yüklü kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına takıldı. Kazada kamyonun ön kısmı havada asılı kaldı ve vinç yardımıyla çıkarıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun açık kalan damperi, otoyol uyarı levhasına çarptı.

Otoyolun üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesimi Ankara istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yüklenici firmaya ait sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi uyarı levhasına takıldı.

Kazada açık kalan damperi levha direklerine takılan kamyonun ön kısmının havada asılı kaldığı görüldü.

Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla kamyon takıldığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title