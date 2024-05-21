Anadolu Otoyolu'nda kamyonun damperi uyarı levhasına çarptı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesiminde sıcak asfalt yüklü kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına takıldı. Kazada kamyonun ön kısmı havada asılı kaldı ve vinç yardımıyla çıkarıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyonun açık kalan damperi, otoyol uyarı levhasına çarptı.
Otoyolun üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapalı olan Kaynaşlı kesimi Ankara istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yüklenici firmaya ait sıcak asfalt yüklü kamyonun damperi uyarı levhasına takıldı.
Kazada açık kalan damperi levha direklerine takılan kamyonun ön kısmının havada asılı kaldığı görüldü.
Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla kamyon takıldığı yerden çıkarıldı.