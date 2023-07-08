Anadolu Otoyolu'nda Kamyonete Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Yakuplar köyü mevkisinde, Mustafa D. yönetimindeki 34 RG 8510 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte çalışma yapan Karayolları ekiplerine ait dubalara çarptı.
Daha sonra otomobil, park halinde bulunan Karayolları ekiplerine ait 42 DRD 26 plakalı kamyonete çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.