Anadolu Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi, Ulaşım Aksadı

Sakarya geçişinde devrilen kamyonet nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde devrilen kamyonet, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti Arifiye mevkisinde N.Ö. (56) idaresindeki 06 BK 3170 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine Karayolları, otoyol jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Tek şeritten sağlanan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
