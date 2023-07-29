Anadolu Otoyolu'nda Kamyon Yangını: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde çıkan yangında ev eşyası yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Ulaşım ise çalışmaların ardından normale döndü.