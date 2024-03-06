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Anadolu Otoyolu'nda Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Dursun Güler (67) idaresindeki 35 APT 053 plakalı kamyon, Gümüşova rampaları mevkisinde, R.E'nin (48) kullandığı 78 DY 807 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçta sıkışan sürücü Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan U.Y. (34) ambulansla Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Güler'in cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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