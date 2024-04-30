Anadolu Otoyolu'nda Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan araçta, 3 ton 610 kilogram kaçak nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan bir araçta, 3 ton 610 kilogram nargile tütünü ile 660 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.