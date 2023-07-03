Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 5'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.