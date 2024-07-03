Anadolu Otoyolu'nda iki otobüs çarpıştı, yaralananlar taburcu edildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dün otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü ile G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsünün çarpışması sonucu yaralananların tedavisi tamamlandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından 11 yaralı taburcu edildi.