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Anadolu Otoyolu'nda iki otobüs çarpıştı, 15 kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsü çarpıştı ve 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı yolcu otobüsü, Gerede Gişelerine yakın mesafede aynı yönde giden G.R.I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ü işlemlerinin ardından taburcu edilirken, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otobüslerin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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