Anadolu Otoyolu'nda Hurda Yüklü Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli geçişinde hurda yüklü bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay sonrası ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hurda yüklü bir kamyonun otomobille çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çayırova Şekerpınar gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 PV 0665 plakalı hurda yüklü kamyon, aynı yönde seyreden İsmail U. idaresindeki 06 GU 684 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrularak devrilen kamyonun kasasındaki hurdaların bir bölümü, otomobilin üzerine döküldü.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
