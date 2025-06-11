Anadolu Otoyolu'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu: 9 Göçmen Yakalandı
Sakarya'da durdurulan bir SUV aracında 9 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sahibi M.A. gözaltına alınarak tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan SUV tipi araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu M.A'nın (29) aracını otoyolun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde durdurdu.
Araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, M.A. ise tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel