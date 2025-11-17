Anadolu Otoyolu'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu
Sakarya'da durdurulan ticari takside 3 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Sakarya'ya düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir ticari taksiyi il sınırlarında takibe alan ekipler, Hendek mevkisinde durdurdukları araçta 3 düzensiz göçmeni yakaladı.
Taksiyi kullanan M.B.(55) ve S.S. (58) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. adli kontrol şartıyla salıverildi, S.S. tutuklandı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.