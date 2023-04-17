Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin İstanbul istikametinde durduğu otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan araç ve üst aramasında, 101 gram metamfetamin, ruhsatsız silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar M.Ü ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.