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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin İstanbul istikametinde durduğu otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan araç ve üst aramasında, 101 gram metamfetamin, ruhsatsız silah ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar M.Ü ve E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Anadolu Otoyolu Narkotik Tragger Güncel Haberler

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