Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvan devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvan devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Hüsnü K. idaresindeki 54 AT 515 plakalı panelvan otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Hüsnü K. ve araçta yolcu olarak bulunan Sahure Ç, Pembe Ç. ve Çebi Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Haberler

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