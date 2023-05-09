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Anadolu Otoyolu'nda dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Can Kaya yönetimindeki 14 LF 715 plakalı tır, kontrolden çıkarak Mudurnu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Akyazı Güncel Haberler

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