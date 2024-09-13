Anadolu Otoyolu'nda ciple otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, ciple otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde İ.A. (65) idaresindeki 34 P 5726 plakalı otomobil, O.B. (30) yönetimindeki 06 DKH 967 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.A, (65) İ.C. (71) ve E.B, (30) ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İ.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.