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Anadolu Otoyolu'nda buğday yüklü tır devrildi, ulaşım aksadı

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde buğday yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından otoyol trafiğe kapatıldı ve ekipler çalışma başlattı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ulaşımın normale dönmesi için temizlik çalışmaları yapıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Diliskelesi Mahallesi mevkisinde, Rıza Ç. idaresindeki 06 PNN 94 plakalı buğday yüklü tır devrildi.

Tırın kasasındaki buğday yola savruldu, ekipler otoyolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri, sürücüleri Dilovası gişelerine yönlendirdi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin aracı kaldırma ve yola savrulan buğdayı temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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