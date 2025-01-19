Anadolu Otoyolu'nda Bir Kişi Ölü Bulundu
Sakarya'nın Arifiye mevkiinde bir kişi hareket halinde bulunduğu yerde ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğü bozulan kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Jandarma, ölüm nedenini ve kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir kişi ölü bulundu.
Otoyolun Arifiye mevkiinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık personeli vücut bütünlüğü bozulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, yolda araç çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde dururalan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel