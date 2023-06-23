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Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu

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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu. Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı bayram yoğunluğu

SAKARYA - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için bugün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Sakarya Güncel Haberler

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