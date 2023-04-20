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Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor

Güncel Haberler

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun Arifiye kesiminde trafik akıcı seyrediyor.

Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu gözleniyor. İstanbul yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normal akışında seyrediyor.

Otoyolun Bolu kesiminde de trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, özellikle Bolu Dağı Tüneli, Yeniaçağ, Dörtdivan ve Gerede Karadeniz bağlantı yolunda akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Trafik ekipleri güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

Anadolu Otoyolu Ramazan Bayramı Bolu Güncel Haberler

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