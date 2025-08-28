Anadolu Otoyolu'nda Araç Devrildi: 6 Yaralı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 52 HB 606 plakalı otomobil, Yayakbaşı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel