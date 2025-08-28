Anadolu Otoyolu'nda Araç Devrildi: 6 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Araç Devrildi: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 52 HB 606 plakalı otomobil, Yayakbaşı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.