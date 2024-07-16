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Anadolu Otoyolu'nda Alt ve Üstyapı Çalışması Nedeniyle Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alt ve üstyapı çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara yönünde ulaşım sağlanamazken, İstanbul yönünde çift yönlü ulaşım devam ediyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelindi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde alt ve üstyapı çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolun Ankara yönü Avşar köyü mevkisinde, kara yollarının alt ve üstyapı çalışması devam ediyor.

Çalışma nedeniyle Ankara yönünde ulaşım sağlanamazken, ulaşım İstanbul yönünde çift yön olarak sürüyor.

Çalışmanın yapıldığı bölgede, ulaşımın sağlandığı İstanbul ve Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Oluşan yoğunluk zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyoldaki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk olduğu görüldü.

Trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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