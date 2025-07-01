Anadolu Otoyolu'nda 9 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
Kocaeli kesiminde durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada 9 kilogram kokain bulundu. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonetin kasasında 9 kilogram kokain ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda takibe alınan kamyonet, otoyolun Osmangazi Köprüsü mevkisinde durduruldu.
Araçta dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, kolilerin arasına "havuz" yapılarak gizlenen 9 kilogram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel