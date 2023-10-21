Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nda 775 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 775 bin uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de Anadolu Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

Narkotik köpeği "Nitro" ile tırda yapılan aramada, şoför mahallinin altına gizlenmiş 775 bin sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.