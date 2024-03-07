Anadolu Otoyolu'nda 710 Bin Makaron Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir araçta 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamında Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 710 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.