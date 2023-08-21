Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda 7 Milyon Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir tırda yapılan aramada 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 7 milyon sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, otoyolun kent merkezi mevkisinde uygulama yapıldı.

Ekipler tarafından durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 7 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.K. (24) işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.