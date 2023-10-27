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Anadolu Otoyolu'nda 5 araç kaza yaptı

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden bir panelvanın çarptığı cisim nedeniyle 4 otomobil de kaza yaptı. Olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.