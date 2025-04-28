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Anadolu Otoyolu'nda 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Anadolu Otoyolu'nda 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Sakarya'da durdurulan tırda yapılan aramada 46 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alınarak tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan tırda 46 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu Erenler mevkisindeki bir dinlenme tesisinde Arnavutluk plakalı tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı, Arnavutluk uyruklu tır sürücüsü A.F. (41) gözaltına alındı.

Göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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