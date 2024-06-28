Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı kaza: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi ve 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Dilovası rampası mevkisinde 2 panelvan ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.