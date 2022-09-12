Anadolu Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı Güncel Haberler Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralananlara müdahale ediliyor. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralananlara müdahale ediliyor. Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında 51 BE 111 ve 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri ile 41 AIY 250 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Kazadan yara almadan kurtulan çok sayıda yolcu, orta refüjdeki güvenli alanda bekletiliyor. Ankara yönündeki ulaşım, tek şeritten sağlanıyor. Güncel Kaynak: AA / Şahin Oktay Anadolu Otoyolu Kocaeli Ankara Güncel Haberler

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