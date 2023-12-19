Anadolu Otoyolu'nda 2 Tırın Çarpışması Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kaza sonucunda ulaşımda aksama yaşandı. Ankara istikametinde seyreden iki tırın çarpışması sonucunda otoyol bir süre tek şeritten sağlanan ulaşımın ardından normal seyrine döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden F.B. idaresindeki 33 PT 842 plakalı tır ile E.G. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tır, Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.