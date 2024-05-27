Anadolu Otoyolu'nda 1430 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan arçta yapılan aramada 1430 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın engellenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta, 1430 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.