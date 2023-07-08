Anadolu Otoyolu'nda 13 araçlı trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 otobüs, 3 tır ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.