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Anadolu Otoyolu'nda 13 araçlı trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda 13 araçlı trafik kazası: 5 yaralı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 otobüs, 3 tır ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde 13 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkiinde 1 otobüs, 3 tır ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

Anadolu Otoyolu Kuruçeşme İstanbul Kocaeli Güncel Haberler

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