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Anadolu Otoyolu'nda 11 Milyon Boş Makaron Bulundu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir tırda yapılan aramada, 11 milyon 560 bin adet boş makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.