Anadolu Otoyolu'nda 100 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya kesiminde durdurulan araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan Irak uyruklu sürücü tutuklandı. Uyuşturucunun Irak'tan yurda sokulduğu ve İstanbul'a sevkiyatının planlandığı belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, otoyolun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan Irak uyruklu sürücü F.Y.H'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.Y.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, uyuşturucuyu Irak'tan yurda soktuğu ve İstanbul'a sevkiyatını yapmak istediği öğrenildi.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonun, tek seferde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen sayılı operasyonlardan biri olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
