Anadolu Otoyolu'nda 100 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta, 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Irak uyruklu F.Y.H'nin (36) kullandığı, plakası belirtilmeyen aracı otoyolun Sakarya kesiminde durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyonun, tek seferde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen sayılı operasyonlardan biri olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel