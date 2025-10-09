Haberler

Anadolu Otoyolu'nda 100 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda 100 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta, 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan bir araçta 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Irak uyruklu F.Y.H'nin (36) kullandığı, plakası belirtilmeyen aracı otoyolun Sakarya kesiminde durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun, tek seferde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen sayılı operasyonlardan biri olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.