Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde devrilen servis minibüsündeki 10 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Otoyolun Kartepe mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AHG 365 plakalı servis minibüsü şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel