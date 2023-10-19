Haberler

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu ulaşım aksadı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde meydana gelen kazada 2 tır çarpıştı ve Ankara istikametinde ulaşım aksadı. Kazada yaralanan olmazken, ekiplerin müdahalesiyle ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu, Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Otoyolun Ankara İstikameti Gebze kesimi Muallimköy mevkisinde, Ömer Girgen idaresindeki 35 KLU 72 plakalı tır, Şıh Mehmet Baltacı yönetimindeki 27 V 7904 plakalı karton yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatılarak trafiğin kontrollü sağlandığı Ankara istikametinde, araç yoğunluğu oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi ve tırların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Ankara Gebze Ömer Güncel Haberler

title