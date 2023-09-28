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Anadolu Otoyolu Gebze gişelerinde tır devrildi

Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri bağlantı yolunda devrilen beyaz eşya yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu. Kaza sonucunda can kaybı veya yaralanma olmazken, ekipler araçların kaldırılması için çalışma başlattı.