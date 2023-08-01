Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Ulaşım Kontrollü Gerçekleştirilecek

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos'ta belirli saatlerde trafiğe kapatılacak şeritler belirtilmiştir.