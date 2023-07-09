Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Yoğunluğu
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sağanağın ardından yola taşan su nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun İstanbul istikameti tünel girişi mevkisinde sağanak nedeniyle dağ yamacındaki dereden taşan sular yola ulaştı. Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi. Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sağanağın ardından yola taşan su nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti tünel girişi mevkisinde sağanak nedeniyle dağ yamacındaki dereden taşan sular yola ulaştı.
Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi.
Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.