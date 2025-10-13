Haberler

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde Kaplama Çalışması Başlıyor

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde, kaplama çalışmaları nedeniyle 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.

31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
