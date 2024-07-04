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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde araç yangını

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.

V.A. idaresindeki 34 LK 4602 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Kaynaşlı Viyadükleri mevkisinde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, işlemlerin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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