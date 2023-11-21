Haberler ›› Güncel ›› Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul İstikameti Bakım Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşıma Kapatılacak

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul İstikameti Bakım Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşıma Kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nin İstanbul istikametinin bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar nedeniyle ulaşımın D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.