Anadolu Otoyolu Ankara Yönü Ulaşıma Kapatıldı

ANADOLU Otoyolunun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki güzergahın Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 9 Kasım'a kadar kapalı olacak yolda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım, D-100 kara yolundan sağlanacak.

Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan viyadüklerde yapılacak derz yenileme çalışmaları nedeniyle Kaynaşlı gişeleri ile Abant gişeleri arasındaki güzergah, saat 11.00'de Karayolları ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yolun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Ankara yönü, Kaynaşlı gişelerine koyulan bariyerlerle kapatıldı. Ankara istikametine gidecek olan sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi. 9 Kasım'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında Ankara yönüne giderken, Bolu Dağı'ndan geçecek olan sürücüler, D-100 karayolunu kullanacak. İstanbul yönünü kullanacak olan vatandaşlar ise Anadolu Otoyolu'ndan yollarına devam edebilecek.